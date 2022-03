Afghanistan, la nuova legge dei talebani vieta alle donne di viaggiare da sole in aereo

Una nuova legge talebana stabilisce che le donne non possono più viaggiare in aereo da sole. Potranno imbarcarsi se accompagnate da un parente maschio.

Dopo la notizia delle scuole femminili chiuse per volontà dei talebani, a suscitare nuova indignazione è la notizia secondo cui in Afghanistan alle donne non sarà permesso di viaggiare in aereo da sole.

Afghanistan, vietati alle donne i viaggi in aereo da sole

La nuova legge talebana stabilisce che le compagnie aeree afghane vietino alle donne di imbarcarsi, eccetto nel caso in cui siano accompagnate da un parente maschio.

La decisione arriva in seguito a un incontro tenuto giovedì 24 marzo tra i rappresentanti dei talebani e le compagnie aeree Ariana Afghan e Kam Air. Inoltre, alla riunione hanno partecipato le autorità aeroportuali per l’immigrazione.

Così i margini di libertà di cui le donne afghane possono godere si restringono ulteriormente. La loro indipendenza è pressoché annullata.

Molte anche le condanne arrivate per la chiusura delle scuole femminili. Onu, Unesco e sei Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti e Ue, hanno chiesto ai talebani di “revocare immediatamente” la loro decisione. Francia, Italia, Norvegia, Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, oltre all’Alto Rappresentante Ue, hanno avvertito che la decisione “può avere conseguenze che non danneggiano solo le ragazze, ma può minare l’ambizione dell’Afghanistan di diventare un membro rispettato della comunità internazionale”.