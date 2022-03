Afghanistan, la visita del ministro degli Esteri cinese a Kabul

Roma, 24 mar. (askanews) – Il ministro degli Affari esteri cinese Wang Yi si è recato a Kabul per la prima visita in Afghanistan dalla presa del potere dei talebani. In agenda l’incontro con “il responsabile dell’Emirato islamico” (none del regime talebano, ndr), ha indicato in un tweet Ahmad Yasir, un responsabile del governo di Kabul. Nelle immagini – fornite dai talebani – Want Yi viene accolto all’aeroporto dal suo omologo talebano Amir Khan Muttaqi.

(FONTE IMMAGINI: TALEBANI)