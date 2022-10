Afghanistan, le donne manifestano fuori dall’Università di Kabul

Roma, 18 ott. (askanews) – Una trentina di afgane hanno manifestato davanti all’Università di Kabul per protestare contro l’espulsione di studentesse dalla residenza universitaria motivata dal fatto che avrebbero infranto il regolamento. “Espulse dall’Università per il reato di studiare, per il reato di vedere. Ci hanno espulse dall’Università”.

“Noi manifestiamo oggi per le sorelle che sono state espulse”, ha spiegato ad Afp l’organizzatrice del raduno, Zholia Parsi, dopo che il gruppo di manifestanti è stato disperso dalle forze di sicurezza talebane.

Le dimostranti hanno anche chiesto la riapertura delle scuole sceondarie per le ragazze, chiuse dal ritorno dei talebani al potere nel 2021.