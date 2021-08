Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Il momento in cui l'Italia può e deve dare tanto. Lanciamo una grande #MobilitazioneNazionale per aiutare chi resta e accogliere chi fugge. Sosteniamo la società afgana, la sua evoluzione, le donne e gli uomini che non vogliono tornare al Medioevo.

Noi ci siamo. #Afghanistan". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.