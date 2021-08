Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Una cosa è certa. Non possiamo imporre la democrazia, un governo dall'esterno. E' quello che ci insegnano la situazione in Iraq, in Libia, in Afghanistan. Quando interveniamo lo dobbiamo fare sempre al fianco di uno Stato sovrano.

Non dobbiamo mai pensare che è con la forza delle armi che si possa creare la democrazia. Non è vero". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ai microfoni della tv francese 'Tf1' mentre è in visita in Iraq.