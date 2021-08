Afghanistan, paura per attivista Cospe: potrebbe testimoniare

Grande paura per una donna attivista fiorentina di Cospe, che ha assistito alla violenza dei talebani e potrebbe testimoniare. L'appello per trovarla.

Tra le donne afghane che si sono sempre impegnate e continuano ad impegnarsi per i diritti nel loro Paese, c’è anche un’attivista fiorentina, della ong Cospe. Ora si teme fortemente per la sua e la loro sicurezza. La donna, due o tre settimane fa, ha assistito alla razzia, casa per casa, di bambine e ragazze da consegnare ai talebani. La donna potrebbe testimoniare contro i talebani, raccontando le loro violenze, per questo è fuggita prima che la trovassero.

L’appello di Cospe è quello di rintracciare la donna e gli altri collaboratori della ong e di evacuarli il prima possibile, per mettere tutti in sicurezza. Grande paura anche per le sei calciatrici dell’Herat, che sono scappate.

“Noi lavoravamo sul contrasto alla violenza contro le donne e sui diritti umani, i nostri attivisti sono quindi molto esposti” ha dichiarato Silvia Ricchieri, cooperante dell’ong Cospe, impegnata in attività di cooperazione e sviluppo.

La donna, in un’intervista all’Ansa, ha spiegato che hanno deciso di andarsene nel 2018, perché era sempre più difficile riuscire a lavorare. “Oggi i nostri attivisti ci raccontano dalle province che i talebani prendono le bambine e donne nubili dagli 8 anni in su per farle sposare con i combattenti, le obbligano ad uscire con il volto coperto e le fustigano se escono da sole. Non sono cambiati” ha aggiunto la donna.

L’ong sta stilando una lista di persone da evacuare immediatamente, ma il problema è che raggiungere l’aeroporto di Kabul è sempre più complicato. “Devono superare le forche caudine dell’aeroporto controllato dai talebani dove è una roulette russa: o riesci a passare o finisci ammazzato in una sparatoria” ha spiegato la donna, che ha chiesto aiuto per tutti i suoi collaboratori.

L’attivista è fuggita e rischia di essere uccisa in quanto testimone di violenze, stupri e uccisioni. “Stiamo agendo sulle nostre autorità per evacuare lei e tutti gli altri” ha spiegato la cooperante della ong. “La nostra attivista afghana ora è nascosta da qualche parte, forse a Kabul, e chiediamo che possa essere portata via” ha aggiunto Silvia Ricchieri. “Ci ha comunicato qualche giorno fa che durante l’avanzata nella sua provincia, molto rapida, i talebani sequestravano le bambine dalle case, picchiando e forse anche uccidendo i familiari che si opponevano. Non c’è stato il tempo di mettere in salvo le bimbe, è stato tutto veloce, ci ha fatto capire dai suoi messaggi. Lei è scappata verso la capitale sperando di poter uscire dal Paese, crediamo che si sia nascosta da qualche parte. La riteniamo in grande pericolo di vita” ha spiegato. I fatti risalgono a due o tre settimane fa. Le bambine sono state cercate nelle case, perché in quanto nubili possono essere date in spose ai talebani. Molte bambine, anche di 7 o 8 anni, sono morte a causa degli stupri.