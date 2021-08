Afghanistan: Perego (Fi), 'Occidente scelga linea da seguire con Talebani, diplomazia non basta'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – Prima il fuoco sulla folla di manifestanti a Jalalabad, poi l’esecuzione del comandante dell’esercito afghano Haji Mullah Achakzay e di un parente di un giornalista della tv pubblica tedesca Deutsche Welle. Questo sono i Talebani. Ora, assodato che Russia e Cina e Turchia vogliano dialogare con questa dittatura, l’Occidente chiarisca a se stesso se intende, un volta terminato il ponte aereo, osservare inerme il consolidarsi dei Talebani, seguire la via del dialogo dei Paesi non occidentali o esercitare ogni forma di pressione, anche eventualmente militare, per tutelare i diritti fondamentali del popolo afghano.

Lo spazio per la tradizionale diplomazia non sembra avere opportunità di successo in tale contesto”. Lo afferma Matteo Perego, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.