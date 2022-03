Roma, 26 mar. (askanews) – La protesta delle ragazze a Kabul, in Afghanistan, contro la decisione dei talebani di richiudere le scuole secondarie alle studentesse nel Paese, solo poche ore dopo averle riaperte.

Hanno sfilato in corteo per le strade con in mano cartelli per sostenere il loro diritto all’istruzione e gridando in coro “Aprite le scuole”.