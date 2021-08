Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Il tema della migrazione è talmente complesso che responsabilizza tutti noi, in questo caso però c'è una ragione in più: noi siamo andati lì per vent'anni, abbiamo in qualche modo illuso afghani che grazie a nostro interventi sarebbero arrivati maggiori diritti, c'è una nostra responsabilità".

Così Matteo Ricci del Pd, sindaco di Pesaro, a Omnibus su La7.