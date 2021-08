Roma, 27 ago. (Adnkronos) – L’attacco del 'Fatto Quotidiano' a Giorgio Mulé, oltre che di pessimo gusto, è irrispettoso sia del dramma che si sta consumando in Afghanistan che dell’impegno di chi, come il sottosegretario azzurro alla Difesa, è incessantemente al lavoro per gestire una situazione incandescente.

Vergogna!”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.