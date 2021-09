Roma, 10 set. (Adnkronos) – "In Afghanistan c'è un governo rappresentativo che è in esilio, stanno finendo cibo e medicine, se la comunità internazionale ha voglia di fare qualcosa è questa l'ora di intervenire, per non lasciare campo libero ai talebani". Lo dice Matteo Salvini, intervendo al Senato, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno sull'11 settembre, in occasione dei 20 anni dall'evento terroristico, organizzato dal senatore Pier Ferdinando Casini.