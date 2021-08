Afghanistan: Salvini, 'profughi? Italia non può permettersi di accogliere decine di migliaia'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Abbiamo già registrato circa 35mila arrivi via mare, per non parlare di quelli via terra e ora la fuga dall'Afghanistan rischia di essere un disastro. L'Italia non può permettersi di accogliere decine di migliaia di persone visto che i centri di accoglienza stanno già esplodendo".

Così Matteo Salvini a Radio 24. "Altri Paesi non stanno facendo nulla, la comunità internazionale si faccia carico perché l'Italia non può essere l'unico centro di accoglienza", dice il leader della Lega.