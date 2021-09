Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Si rischia che il G20", in programma a fine ottobre, "arrivi tardi". Lo dice Matteo Salvini, intervendo al Senato, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno sull'11 settembre, in occasione dei 20 anni dall'evento terroristico, riferendosi alla situazione in Afghanistan.

"Ci sono – spiega – sacche di resistenza non solo in Pashir, non possiamo lasciare passare un mese, rischiamo di trovare una tabula rasa".