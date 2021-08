Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "La comunità internazionale si adoperi subito per attivare corridoi umanitari per gli afghani che arrivano in Europa. La rete del Soroptimist Italia è sin da ora disponibile ad accogliere donne e bambini". Ad affermarlo è Mariolina Coppola, presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia, l’associazione mondiale di donne impegnate nel supporto all’avanzamento della condizione femminile nella società.