Afghanistan, talebani festeggiano la vittoria: i video al parco giochi di Kabul e in palestra

Dopo aver riconquistato l'Afghanistan, i talebani hanno festeggiato recandosi al parco giochi di Kabul e in palestra: i video postati sui social media.

In seguito al ritorno al potere degli integralisti islamici in Afghanistan, sui social media sono stati diffusi alcuni video che mostrano i talebani mentre si dilettano in parchi giochi o mentre si trovano alle prese con attrezzi e allenamenti in palestra.

Afghanistan, talebani festeggiano la vittoria: i video postati sui social media

Il recente ritorno al potere dei talebani in Afghanistan dopo circa un ventennio sta portando il Paese a scontrarsi nuovamente con uno dei periodi più bui e drammatici della sua storia.

In concomitanza con il dramma vissuto dagli afghani, con le preoccupazioni nutrite nei confronti della sorte della popolazione femminile e con le dichiarazioni rilasciate dalle forze straniere in merito al ritiro delle truppe dalla Nazione, si stanno moltiplicando sui social media video che ritraggono gruppi di talebani intenti a divertirsi in parchi giochi o ad allenarsi in palestra.

Simili video raffigurano momenti decisamente singolari relativi alla vita degli estremisti e stanno diventando virali sul web, grazie alle ripetute condivisioni che stanno ottenendo.

Uno dei video postati online sui social mostra i talebani in un parco dei divertimenti situato a Kabul, capitale afghana espugnata dagli integralisti islamici nella giornata di domenica 15 agosto. In questo contesto, i talebani si trovano a bordo delle macchinine dell’autoscontro e si godono momenti esilaranti vissuti all’insegna del puro svago, esibendosi in tamponamenti e manovre estreme.

Un altro video pubblicato online, invece, è stato realizzato all’interno della palestra presente all’interno del palazzo presidenziale. Nella clip, è possibile osservare un gruppo di talebani mentre si cimenta con macchinari e attrezzi di differenti tipologie. In particolare, i protagonisti del filmato paiono particolarmente attratti dal fascino dalla lat-machinetipicamente usata per i dorsali e dell’ellittica.

عناصر “#طالبان” يمارسون الرياضة في قاعة جيم بالقصر الرئاسي في #كابل pic.twitter.com/A2ZraOqHtm — Mulhak ملحق 🇱🇧 (@Mulhak) August 16, 2021

Afghanistan, talebani festeggiano la vittoria: i video diffusi dai giornalisti

Sulla base delle informazioni riportate dall’AGI, i video sono stati distribuiti sul web da alcuni giornalisti che hanno voluto far vedere al mondo il modo in cui i talebani hanno scelto di recarsi al parco di divertimenti di Kabul per festeggiare la vittoria conseguita.

Uno dei primi a rendere pubblico un video sull’autoscontro è stato il corrispondente di Reuters, Hamid Shalizi. Nella clip, è possibile osservare i talebani mentre si dilettano continuando, però, a imbracciare i rispettivi fucili.

Update: the Taliban has now taken over the bumper cars. pic.twitter.com/lbYTFEY3le — Super 70s Sports (@Super70sSports) August 16, 2021

Una clip diffusa dalla testata francese Mediavenir, poi, raffigura i talebani mentre cavalcano i cavalli di una giostra.

Ancora, un filmato apparso sull’account Twitter del giornalista freelance Asaad Hanna ha immortalato gli estremisti mentre saltano in allegria su un tappeto elastico.