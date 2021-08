Afghanistan, violenta esplosione a Kabul: razzo distrugge edificio residenziale, raid USA contro kamikaze

In Afghanistan, una violenta esplosione è stata avvertita vicino all’aeroporto Kabul: pare che un razzo abbia colpito un edificio residenziale.

In Afghanistan, una forte esplosione è stata avvertita a Kabul, generando il timore di un ennesimo attentato terroristico perpetrato ai danni della capitale. Sulla base delle prime informazioni trapelate, pare che l’esplosione si sia nuovamente verificata in prossimità dell’aeroporto e potrebbe essere stata provocata dal lancio di un razzo.

A circa due ore dall’evento, è stato comunicato che lo scoppio è stato causato da un missile americano, lanciato per colpire una vettura con a bordo un kamikaze diretto verso l’aeroporto di Kabul per distruggere lo scalo.

Nella giornata di domenica 29 agosto, intorno alle 14:30 ora italiana, una violenta esplosione è stata segnalata nei pressi dell’aeroporto della capitale afghana Kabul.

Al momento, le cause che hanno portato al verificarsi dell’esplosione sono in fase di accertamento ma, secondo il giornalista del canale afghano Tolo News, Omid Farooq, “fonti vicine all’aeroporto hanno detto che l’aeroporto stesso è stato colpito da un razzo”.

Fonti differenti, tra le quali possono essere annoverate Al Arabiya English e il corrispondente della BBC in Afghanistan, invece, hanno segnalato che la deflagrazione sarebbe avvenuta al di fuori dell’aeroporto e che lo scalo non sarebbe stato colpito.

Reports of a rocket attack in #Kabul ‘s Khawaja Bughra. #Afghanishtan #Taliban #Kabulairport #Terrorists pic.twitter.com/djMk6PqcEM

Secondo le ultime informazioni trapelate, è stato riferito che l’esplosione sia stata generata dal lancio di un razzo che ha colpito e distrutto un complesso residenziale, situato nella zona Gulai di Khajeh Baghra, nelle vicinanze dell’aeroporto di Kabul.

Attualmente, non è ancora stato rivelato se l’evento abbia provocato vittime o feriti né se possa essere riconducibile a un attentato terroristico.

Intanto, alcuni video dell’esplosione e della densa colonna di fumo che si innalza verso il cielo dall’edificio residenziale travolto da razzo sono stati ripetutamente condivisi sui social media.

Le ultime notizie diramate a proposito della una nuova esplosione a Kabul hanno consentito di localizzare lo scoppia nei pressi di al-Shaheed road, a circa 3 km dall’aeroporto di Kabul. Si ribadisce, poi, che possa essersi trattato di un attacco missilistico.

In seguito al verificarsi dell’esplosione, un primo rapporto presentato dalla polizia afghana ha diffuso un bilancio provvisorio delle vittime e dei feriti, segnalando la morte di un bambino e la presenza di alcuni feriti.

In relazione a quanto asserito dall’emittente afghana Tolo News, che per prima ha diramato la notizia della deflagrazione, il bilancio sarebbe pari a due morti e tre feriti.

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021