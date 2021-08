Afghanistan: Vito, 'in questi giorni Copasir unico luogo di controllo e indirizzo'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Credo che le istituzioni e la politica italiana, a partire dai presidenti di Camera e Senato, debbano rivolgere un sentito ringraziamento al presidente del Copasir, Adolfo Urso, che ha proceduto in questi giorni drammatici della crisi afghana, a riunire costantemente l’organismo parlamentare che presiede, per le audizioni del ministro Di Maio, della direttrice del Dis e del direttore dell’Aise.

In assenza di altre sedi governative e parlamentari, il Copasir si è rivelato essere l’unico luogo dove è stato possibile svolgere, in un momento particolarmente difficile e su una materia molto delicata, la necessaria attività di confronto, controllo ed indirizzo, indispensabile in democrazia.” Lo afferma Elio Vito, deputato di Forza Italia e membro del Copasir.