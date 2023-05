Un dolore difficile da sopportare ed un funerale che non doveva esserci: Afragola è in in lutto dopo che l’insegnante Luciana Teresa Savasta è morta dopo una polmonite fatale. I media dell’area di Napoli spiegano che la 68enne era stata colpita nei mesi scorsi dalla patologia che le aveva causa complicazioni severe. E quel lutto ad Afragola porta il segno degli oltre trent’anni di insegnamento con i quali in maniera fortissima la povera Luciana era entrata nel cuore di molti alunni e genitori.

Luciana morta dopo una polmonite fatale

Dai media si apprende che la notizia del decesso della docente ha gettato nello sconforto i tanti che l’hanno conosciuta. I media spiegano che Luciana Savasta era stata colpita nei mesi scorsi da una polmonite che le ha causato varie complicazioni, complicazioni di tipo severo che alla lunga l’hanno poi portata al decesso.

La dirigente: “Ti porteremo sempre nel cuore”

Ad unirsi al dolore della inconsolabile famiglia della povera docente afragolese venuta a mancare è stata anche la dirigente scolastica del Liceo scientifico Brunelleschi di Afragola, Adele Vitale. Ha scritto la preside: “Cara Luciana, riposa in pace. Che la terra ti sia lieve. I tuoi colleghi e i tuoi amati alunni ti porteranno sempre nel cuore”.