Africa, Bergamini (FI): "Riflettere su sfide e opportunità"

Roma, 3 feb. (askanews) – “Il motivo dell’iniziativa di oggi è uno: per Forza Italia l’Africa, non da oggi, è una priorità strategica e geopolitica. L’incontro nasce proprio per riflettere sulle tante sfide e le tante opportunità che il grande continente africano offre, sulle quali dobbiamo assolutamente confrontarci in ottica di Parlamento Europeo, Commissione Europea e governo europeo perchè l’unica strada per rafforzare i rapporti con l’Africa è capire che lì si costruisce il futuro del domani, per questo abbiamo chiamato questa iniziativa “Il grembo del mondo””. Lo ha detto Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Esteri del partito, a margine della Conferenza “L’Africa grembo del mondo: l’Italia alla guida dei rapporti con l’UE”.

“L’Africa non deve essere lasciata in mano a regimi autoritari che arrivano nel Continente con intenti predatori, ma deve essere un partner a tutti gli effetti degli stati democratici e dell’Unione Europea per consentire sviluppo e benessere reciproco – ha aggiunto – . La scolarizzazione, la tecnologia, l’agricoltura, le materie prime. Sono tanti i temi prioritari e ogg ci confrontiamo su questo con la presenza del nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani”.