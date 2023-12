Africa: Consiglio Difesa, affrontare instabilità con approccio globale come Piano Mattei

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di Difesa, presieduto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha passato in rassegna le situazioni di tensione nei Balcani Occidentali e le altre aree di crisi, particolarmente quelle del Mediterraneo allargato e del Sahel. Appare necessario -si legge nel comunicato diramato al termine della riunione- affrontare le cause della instabilità in Africa tenendo conto delle legittime esigenze locali e garantendo un approccio globale, come si propone il Piano Mattei".