Africa, Koita Sako (Inp-Hb): "Priorità sono accesso a energia ed efficienza"

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “La priorità in Costa d'Avorio e in Africa stessa, quindi, è innanzitutto l'accesso all'energia, all'elettricità, perché gran parte della popolazione africana non ce l’ha”. Lo ha dichiarato Mohamed Koita Sako, direttore de l’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a margine dell’Inaugural Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.

“Transizione energetica significa cambiare le abitudini nella produzione, distribuzione e consumo di energia, e farlo in modo sostenibile. Bisogna promuovere la sostenibilità, ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e, infine, incoraggiare l'efficienza energetica, cioè promuovere prima di tutto la gestione dell'energia.C'è il problema dei finanziamenti, della formazione e della manodopera qualificata e dell'integrazione nelle reti tradizionali esistenti. La ricerca deve quindi concentrarsi su alcuni punti, come lo sviluppo di reti intelligenti e così via”.