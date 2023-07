Africa: Meloni, 'non solo aiuti ma investimenti'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Secondo me, nel prossimo G7, ci dobbiamo concentrare sull'Africa, i nostri vicini. L'Africa non è un continente povero, è un continente che ha molte molte risorse. L'Africa oggi è vittima dei sistemi che la rendono instabile. Io n...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Secondo me, nel prossimo G7, ci dobbiamo concentrare sull'Africa, i nostri vicini. L'Africa non è un continente povero, è un continente che ha molte molte risorse. L'Africa oggi è vittima dei sistemi che la rendono instabile. Io non sono molto d'accordo con l'approccio che si utilizza con questi Paesi, la mia idea è che non si deve solo aiutare, ma si devono fare investimenti in questo continente". Lo ha detto Giorgia Meloni nell'intervista a Fox News.