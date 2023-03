Africa: Tajani, "serve piano Marshal, prima di 'colonizzazione' di Cina e RussiA"

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Serve un piano Marshal per far crescere il continente africano per affrontare i problemi del clima, della guerra, della fame, altrimenti ci ritroveremo di fronte a sempre maggiori ondate migratorie. L'Europa deve investire, altrimenti il nostro posto lo prender...

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Serve un piano Marshal per far crescere il continente africano per affrontare i problemi del clima, della guerra, della fame, altrimenti ci ritroveremo di fronte a sempre maggiori ondate migratorie. L'Europa deve investire, altrimenti il nostro posto lo prenderanno la Cina e la Russia, che guardano l'Africa come un continente da colonizzare, mentre noi la guardiamo come un continente amico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in corso a Roma.