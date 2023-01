Afroamericano muore dopo l'arresto: licenziati 5 agenti per uso eccessivo della forza

Ecco l’ennesimo caso di uso eccessivo della forza della polizia negli Stati Uniti.

Il fatto era già stato reso noto nelle scorse settimane: un uomo fermato dalle forze di polizia il 7 gennaio è morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia in seguito all’arresto fatto da parte di 5 agenti, neri in questo caso, quindi non vi è la solita ipotesi della motivazione razziale.

Cinque agenti licenziati dopo l’indagine interna

L’afroamericano rimasto ucciso in seguito all’arresto della polizia di Memphis si chiamava Tire Nichols, 29 anni.

L’uomo è stato fermato dagli agenti per “guida spericolata”, ma appena sceso dalla vettura ha iniziato a lamentare “difficoltà a respirare”. I cinque agenti che lo hanno arrestato sono: Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. e Justin Smith.

Il comando, dopo un indagine interna ne ha accettato la responabilità oggettiva: “uso eccessivo della forza, mancato intervento e omissione di soccorso”. Proprio per questo motivo, la famiglia così come larghe frange del movimento per la difesa dei diritti hanno chiesto la pubblicazione dei video ripresi dalla bodycam dei poliziotti.