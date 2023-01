Il suo nome era Tyre Nichols: il 29enne afroamericano nelle scorse ore è rimasto vittima di una brutale aggressione da parte di 5 agenti della polizia di Memphis che l‘hanno accerchiato e aggredito con calci e pugni fino ad ucciderlo.

Le immagini di quanto accaduto nelle scorse ore sono diventate virali, scatenando feroci proteste nel Paese, ancora segnato dalle rivolte del Black Lives Matter del 2020.

I fatti risalgono allo scorso 10 gennaio. Nelle immagini registrate dalle teleamere di sicurezza si possono notare 5 agenti afroamericani che accerchiano il ragazzo e iniziano ad inveire contro di lui all’improvviso senza pietà. Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che in primo momento l’uomo fosse stato fermato dalle forze dell’ordine per una banale infrazione stradale.

In un primo momento, in base alle immagini apparse online, l’uomo si ferma e dice “ok, va bene”. Subito dopo però i poliziotti si dimostrano aggressivi, ed è qui che il giovane decide di divincolarsi cercando di scappare dai poliziotti, scappando via a gambe levate.

Ci sono tre clip a disposizione degli inquirenti al lavoro sul caso, che raccontano l’accaduto da diversi punti di vista.

Una delle telecamere di sicurezza sul posto, l’ultima, ha documentato la violenta aggressione dall’alto, senza che gli agenti (probabilmente) si fossero resi conto della sua presenza. In questa terza clip si può notare Nichols con le mani legate, a terra: mentre due poliziotti lo tengono fermo, un terzo inizia a sferragli calci e pugni senza pietà.

Nichols sarebbe morto tre giorni dopo all’ospedale di Memphis a causa delle gravissime lesionis subite.

Qui sotto lo sconvolgente video apparso online.

This is why they were charged with Murder. This is appalling! These #Memphis Police Officers are a representation of why there is a Lack of Trust from the community. Justice for #TyreNichols pic.twitter.com/OAffXlbIe9

— Let’s Talk Murder w/ @DiamondKesawn (@LetsTalkMurder) January 28, 2023