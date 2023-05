Afroamericano ucciso nella metropolitana: soffocato da un uomo mentre filmavano la scena

Un uomo afroamericano senza dimora è stato strangolato in un vagone della metropolitana di New York

Un altro terribile omicidio sconvolge gli Stati Uniti d’America e in particolare New York. Un uomo afroamericano di nome Jordan Neely stava viaggiando sulla linea F della metropolitana quando è stato strangolato fino alla morte da un altro passeggero.

Uomo ucciso nella metropolitana di New York: strangolato mentre lo filmavano

Un giornalista si trovava per caso nello stesso vagone mentre accadeva l’aggressione e ha filmato una parte della violenza. Le immagini parlano chiaro, un 24enne ex militare della Marina stava tenendo l’afroamericano per il collo: lo strangolamento è proseguito per circa tre minuti, mentre altri due uomini lo aiutavano a tenere ferma la vittima fino al momento in cui questi ha perso i sensi. L’aggressore però non è stato arrestato, mentre la polizia ha fatto sapere di essere ancora impegnata nelle indagini.

Le proteste dei cittadini: dietro l’omicidio si nasconde odio razziale?

Tanti cittadini di New York e molti attivisti hanno protestato contro la decisione presa dalla polizia e nella gioranta di mercoledì hanno manifestato in una stazione della metropolitana della città. La governatrice di New York Kathy Hochul ha definito il video girato dal giornalista “Profondamente inquietante” – mentre l’uomo ha spiegato che non stava avendo la percezione che Jordan stesse morendo soffocato.