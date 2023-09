Afrobrix Festival, musica e cultura dell'afro-discendenza

Roma, 1 set. (askanews) – In programma dall’8 al 10 settembre al Centro Comboni di Brescia la quarta edizione Afrobrix, il primo festival italiano dedicato all’afro discendenza. La mission di Afrobrix vuole da un lato sviluppare la multiculturalità, intesa come pluri appartenenza culturale e identitaria, dall’altro promuovere l’inclusione e l’interazione tra le comunità 2G (seconde generazioni, ndr) e la cittadinanza bresciana.

Apre l’edizione 2023 di Afrobrix, la formazione alternative rap Death of Autotune, guidata dal cantante di origine ghanese Mr RowBrown. Seguono le 8 band emergenti selezionate dallo staff di Afrobrix. Da Brescia l’Hip-Hop di Marco Verzeletti in arte Chainsaw, da Torino il pop-afrobeat di Youri Nganseu meglio conosciuto come Ngkm, segue il rock dei bresciani Tunes Slippers e il pop di Umberto Trotta, da Verona il pop della musicista Susanni Hernandéz in arte Susanni, l’afrobeat di Bigbang Bishanya nome d’arte di Aristide Uwizeye, da Treviso David Blessed con il suo progetto afrobeat Bles King e il musicista pop bresciano Frastuono.

I tre giudici che quest’anno valuteranno le proposte degli emergenti saranno la cantante bresciana di origini senegalesi Awa Sané, il manager musicale veronese di origine ghanese Baisel Kodjo e il rapper bresciano di origini nigeriane Tommy Kuti. A loro il compito di valutare gli 8 artisti che si sono esibiti durante la serata del venerdì per decretare il vincitore.

Quattro le band protagoniste del sabato: i CousCous a Colazione, band guidata dalla cantante di origini mozambicane Wilma Fatima Matsombe; a seguire la cantante senese, ma di origini camerunensi L zai; sarà poi la volta di Heartman, rapper bresciano di origini ivoriane e a chiudere i Couleurs d’Afrique, progetto bresciano che affonda le sue radici tra Senegal e Gambia.

La domenica sul palco gli afro-brasiliani Pretobras. L’incontro musicale tra Thiago Sun, ritmista di Recife e Fernando Brito chitarrista e cantante di Sao Paolo.

A chiudere l’evento l’esibizione dell’artista vincitore di Afrobrix Contest.

L’evento è organizzato dai Missionari Comboniani – Fondazione Nigrizia in collaborazione con Associazione Centro Migranti – Diocesi di Brescia, Collettivo UNO, Associazione Gli Altree con la collaborazione del Comune di Brescia, con il sostegno di Fondazione Cariplo, ASM, Fondazione Comunità Bresciana, Associazione Museke e Associazione Centro Migranti.

Afrobrix è anche in partnership con il festival IFF (Integration Film Festival) di Bergamo per celebrare Brescia-Bergamo Capitali della Cultura.

L’appuntamento con Afrobrix continuerà dal 10 al 12 novembre con Afrobrix Film Festival.