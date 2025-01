Agata, Ginevra, Violante, e Flavio i primi nati del 2025

Roma, 2 gen. – Grande festa in Casa di Cura Santa Famiglia di Roma, Centro nascite di eccellenza a livello nazionale, dove nascono con parto spontaneo le piccole Agata, Ginevra, Violante e, con parto cesareo, Flavio, i primi nati del nuovo anno. Questo gioioso evento, che ha ormai assunto una dimensione simbolica, soprattutto nell’anno del Giubileo, attrae l’attenzione di coppie da tutta Italia con gravidanze a termine, mediatica e sociale, mescolando aspettative familiari, desiderio di visibilità e simbolismo legato all’inizio di un nuovo ciclo: un messaggio potente di speranza e di continuità della vita nell’anno del Giubileo, in pieno “inverno demografico” per il nostro Paese.

A cinque minuti dalla mezzanotte nasce con parto spontaneo la piccola Ginevra, peso 2,7kg, da mamma Daniela e papà Morris. A mezzanotte in punto 00:00:00 nasce Agata 3,5kg di peso, secondo genita della coppia Giorgia Cannone e Massimiliano Magnetta, di Grottaferrata. Un’altra nascita record per questa coppia che già nel maggio 2022 aveva visto la nascita in Santa Famiglia di Olivia, prima bimba ad essere registrata con il doppio cognome Magnetta Cannone, per dare futuro al cognome della mamma che altrimenti non avrebbe avuto discendenza.

A mezzanotte e un secondo 00:00:01, in un’altra sala parto, irrompe il vagito del piccolo Flavio, 2,3kg, nato con parto cesareo, della coppia Manuela Gasparetto e Gianluca Giulivo che vivono a Latina, ed hanno scelto la Santa Famiglia per la nascita del loro primogenito.

Una nascita tanto desiderata da mamma e papà, i quali, dopo un percorso di accompagnamento con i ginecologi della Struttura Santa Famiglia capitanati dal Dott. Luca Cipriano, hanno ricevuto la lieta notizia nello stesso mese in cui Manuela ha perso suo padre. “È stato un percorso ad ostacoli, e nel quale abbiamo creduto molto, ci siamo fidati e affidati ai medici da subito. Poi, nello stesso mese in cui ho perso mio padre, ho scoperto di essere rimasta in cinta. La vita regala questa straordinarietà” – commenta mamma Manuela.

Nello stesso istante nasce la piccola violante 3,3kg da mamma Ramona e papà Alessandro, che vengono da Poggio Moiano (RI).

I piccoli e le loro mamme stanno bene, e con i papà, festeggiano l’inizio del 2025 insieme all’equipe medica coordinata dal ginecologo Dott. Paolo Franceschini, insieme ai colleghi Dott.ssa Laura Maggiosavasta e Dott. Lorenzo Spiniello, al Dott. Silvano La Croce (anestesista), alla Responsabile ostetrica Dott.ssa Manuela De Fabiis e alle ostetriche Veronica Moreno, Alessia Ponselé e Yvonne Soddu, ed alla neonatologa Dott.ssa Boeris Francesca, l’inizio di un nuovo anno che ci auguriamo sia migliore sul fronte della natalità nel nostro Paese.

“Ogni anno registriamo il decremento delle nascite nel nostro Paese. Questa notte carica di promesse e di energia che scaturisce dalla magia di una nuova vita che nasce, rappresenta il Giubileo delle nascite nella speranza di un’inversione di tendenza dei nuovi nati nel nuovo anno, trasformando un momento intimo familiare in un’occasione collettiva di celebrazione e di augurio per il futuro, con l’auspicio che si torni alla centralità della famiglia. Ringrazio l’equipe medica ed i miei auguri ai piccoli Agata, Ginevra, Violante e Flavio, ed alle loro famiglie”, dichiara Donatella Possemato, titolare di Casa di Cura Santa Famiglia.