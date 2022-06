Agata Reale ha svelato cosa ha fatto Maria De Filippi quando lottava contro la leucemia.

Agata Reale, ex talento di Amici, ha parlato della sua battaglia contro la leucemia, svelando che Maria De Filippi le è stata molto vicina. La conduttrice e il suo staff hanno fatto di tutto per aiutarla, facendole un regalo bellissimo.

Agata Reale: cosa ha fatto Maria De Filippi per lei

Poco più di un anno fa, Agata Reale ha confessato di avere una leucemia promielocitica. Oggi può dire che il peggio è passato. Ha finito l’ultimo ciclo di chemio, ma è stata una battaglia difficile. Oltre al marito, l’ex talento di Amici ha potuto contare anche su Maria De Filippi e tutto il suo staff. Agata ha raccontato:

“Devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. La prima cosa che ha fatto era cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico, quale luminare più… lui contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia e ti dico che sono stati tutti eccezionali“.