Agenas, in Italia l’occupazione dei reparti Covid risale al 29%

Agenas ha fornito il dato inerente all’occupazione dei reparti Covid: in Italia si ritorna al 29%, una leggera risalita in 8 regioni.

Il rapporto Agenas sull’occuopazione dei posti letto in ospedale da parte dei pazienti Covid

Come ogni settimana, Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha fornito nuovamente il dato inerente all’occupazione dei reparti Covid.

A livello nazionale si registra una crescita dell’1% circa, con il dato che indica la risalita della percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19, che si assesta ora al 29%.

La situazione specifica nelle diverse regioni

In alcune regioni la percentuale è rimasta stabile, si tratta della Basilicata (26%), Campania (30%), Emilia Romagna (27%), Marche (32%), Puglia (26%), Sardegna (23%), Sicilia (37%), Toscana (26%), Umbria (33%) e Veneto (23%).

Il dato è invece in decrescita in Abruzzo (37%), Lombardia (24%) e in Valle d’Aosta (30%).

La crescita in 8 regioni

Il dato è invece in controtendenza in altre 8 regioni e province autonome italiane: Calabria (35%), Friuli Venezia Giulia (38%), Lazio (33%), Liguria (38%), Molise (26%), la Provincia Autonoma di Bolzano (28%), la Provincia Autonoma di Trento (30%) e il Piemonte (29%).