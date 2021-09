In area non critica aumenta il tasso di occupazione in Basilicata, mentre in Sicilia e Calabria resta sopra la soglia di allerta.

Stando al monitoraggio Agenas aggiornato a martedì 7 settembre 2021, il tasso di occupazione delle terapia intensive è in aumento in quattro regioni: Piemonte, Abruzzo, Puglia e Sardegna. In quest’ultima regione ha raggiunto quota 15%, superando di 5 punti percentuale il limite per passare in zona gialla fissato al 10.

Agenas sulle terapie intensive

Osservando i numeri forniti dall’Agenzia emerge che a livello nazionale l’occupazione dei posti letto in rianimazione si attesta al 6%, mentre in area medica al 7%. Nonostante i predetti aumenti, nessuna nessuna regione dovrebbe comunque finire in zona gialla lunedì 13 settembre. Per lasciare la zona bianca serve infatti superare entrambi i parametri di occupazione, dell’area medica e delle rianimazioni, cosa che al momento non sembra rischiare alcun territorio.

Anche la Sardegna, osservata speciale per le terapie intensive occupate al 15%, non dovrebbe oltrepassare la soglia della degenza ordinaria.

Agenas sulle terapie intensive: i dati regione per regione

Questi i dati relativi ad ogni regione, tenendo presente che la prima cifra si riferisce alle rianimazioni e la seconda all’area non critica: