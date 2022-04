Agenzia delle Entrate, al via l’invio di oltre 600 mila sanzioni agli over 50 No-Vax

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato di essere pronta a procedere con l’invio di oltre 600 mila sanzioni rivolte aglio over 50 No-Vax.

L’Agenzia delle Entrate ha riferito di aver cominciato a spedire le cartelle esattoriali che riguardano le sanzioni rivolte agli over 50 che hanno deciso di non vaccinarsi contro il coronavirus.

A quanto si apprende, il primo lotto è stato composto da circa 600 mila cartelle esattoriali, regolarmente spedite. Le lettere, al momento, rappresentano “comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio”. Per questo motivo, il pagamento non viene richiesto in modo immediato.

Dopo aver ricevuto la missiva, infatti, il destinatario della multa ha a disposizione dieci giorni di tempo per comunicare alla propria Asl di riferimento gli eventuali motivi di esenzione per i quali non ha potuto ricevere la propria dose di vaccino anti-Covid.

Trascorso il periodo di dieci giorni, tuttavia, in assenza di valide motivazioni relative al rifiuto del vaccino, l’Agenzia delle Entrate provvederà a inviare una nuova lettera con la quale verrà sollecitato il pagamento di una sanzione di 100 euro. La cartella esattoriale verrà invita entro 180 giorni, corrispondenti a circa sei mesi dall’arrivo del primo documento.

Lombardia, in arrivo più di 90 mila cartelle esattoriali

In questo contesto, in Lombardia, è previsto l’arrivo di oltre 90 mila sanzioni contro gli over 50 no vax che hanno rifiutato il vaccino.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate, infatti, si prevede che saranno 91.943 i cittadini lombardi che riceveranno comunicazioni relative alle sanzioni in un arco temporale compreso tra lunedì 4 aprile e martedì 12 aprile.

Le province di Milano e di Monza-Brianza, inoltre, risultano essere quelle che riceveranno da sole circa un terzo delle cartelle esattoriali totali. In queste province, l’Agenzia delle Entrate ha multato 38.099 cittadini over 50 che non risultano essere stati né vaccinati né esentati al 1° febbraio 2022.