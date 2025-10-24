Aggiornamenti sull'esplosione in centro città: 5 feriti e indagini in corso

Un'esplosione ha colpito il centro città questa mattina, causando 5 feriti e attivando le forze dell'ordine.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30: Un’esplosione ha avuto luogo in centro città intorno alle 10:00 di oggi. Cinque persone sono state riportate ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Le forze dell’ordine sono sul posto per indagare sulle cause dell’incidente. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo in contatto con le autorità competenti per garantire la sicurezza della nostra comunità”.

Sul posto confermiamo la presenza di vigili del fuoco e ambulanze, con il centro città bloccato al traffico. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato e di aver visto fumo alzarsi nel cielo.

Le indagini sono in corso; le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare la polizia. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.