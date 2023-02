Aggredisce e minaccia il marito e la figlia: arrestata 42enne

La donna di origni venezuelane è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti contro famigliari: aveva minacciato e aggredito marito e figlia

Una donna di 42 anni di origini venezuelane è stata arrestata domenica sera, dopo che il marito ha allertato i carabinieri per le minacce di morte che la moglie gli aveva rivolto.

La 42enne aveva anche aggredito la loro figlia, picchiandola violentemente.

È accaduto nel comune di Crevalcore, dove la 42enne venezuelana viveva insieme al marito di 46 anni e la figlia 25enne, frutto di un precedente matrimonio tra l’uomo e un’altra donna. La venezuelana, tornata a casa in evidente stato alterato dal consumo di alcol, ha iniziato ad aggredire fisicamente la ragazza, per poi rivolgere minacce di morte al marito.

Non si è trattato di un episodio isolato, in passato i problemi di alcolismo della 42enne le avevano già causato degli scatti d’ira, ma il marito non aveva mai denunciato. Questa volta, invece, l’uomo ha preso coraggio e ha telefonato ai carabinieri.

L’arresto della 42enne

I carabinieri della Stazione di Crevalcore si sono presentati alla porta dell’abitazione della coppia e hanno arrestato la donna per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La 42enne è stata immediatamente portata alla casa circondariale a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.