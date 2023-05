La ruota del mezzo passa sull’oggetto con cui stava giocando e lui aggredisce l’autista del bus che gli aveva bucato il pallone e provoca un incidente. Incredibile episodio a Roma dove un 22enne ha inseguito il mezzo pubblico con la sua auto ed ha picchiato il conducente dell’Atac. Tutto è accaduto al Tufello, dove il giovane ha deciso di picchiare l’autista che pochi istanti prima gli aveva bucato il pallone con il quale stava giocando passandogli sopra col mezzo, “ferendo anche alcuni passeggeri”.

Aggredisce l’autista del bus, poi l’incidente

Repubblica spiega che il ragazzo avrebbe tagliato la strada intenzionalmente al bus con la sua Lancia Y in via Monte Massico. Appena il mezzo si è fermato il 22enne avrebbe aggredito l’autista Atac. Questo per poi effettuare un sorpasso verso destra, provocando lo scontro tra i due veicoli con i passeggeri all’interno del bus 38.

“Mi ha bucato il pallone con l’autobus”

I media spiegano che i feriti non sono gravi e che il ragazzo sarebbe poi sceso dall’auto e avrebbe preso a pugni l’autista. A quel punto lungo via Monte Massico sono intervenute le pattuglie della polizia del commissariato Fidene Serpentara. Ed alla domanda degli agenti il 22enne ha risposto: “Mi ha bucato il pallone con l’autobus”. Il giovane è stato arrestato per lesioni e denunciato per interruzione di pubblico servizio.