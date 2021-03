Aggredisce la ex e la picchia mentre è in auto: arrestato

Un uomo di 59 anni ha aggredito e picchiato la sua ex fidanzata mentre era in auto. Gli agenti lo hanno fermato.

Un uomo di 59 anni è stato fermato nel quartiere di Santa Rita a Torino per aver picchiato una donna mentre si trovava in auto. Gli agenti della Polizia della squadra Volante hanno arrestato l’uomo prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

La vittima è risultata essere la sua ex.

Aggredisce e picchia la ex

La donna, che ha chiesto aiuto, ha raccontato agli agenti delle forze dell’ordine, di aver trascorso il pomeriggio con il suo ex compagno, con il quale ha una frequentazione occasionale nonostante abbia interrotto da tempo la loro relazione sentimentale. Ad un certo punto l’uomo ha iniziato a litigare per strada con un’altra persona e la donna ha cercato in tutti i modi di fermarlo.

Una volta saliti in macchina, però, la situazione è sfuggita al controllo. uL’ex compagno ha cercato di aggredire la donna e dopo gli insulti è passato alle mani, dandole schiaffi e tirandola per i capelli. Chiedendo aiuto, la donna è riuscita ad attirare l’attenzione di alcuni passanti, che sono riusciti a tirarla fuori dall’auto.

L’uomo a quel punto ha messo in moto e si è allontanato. La vittima ha raccontato agli agenti che alcuni comportamenti violenti non erano una novità e spesso erano associati all’abuso di alcol.

Gli agenti della Squadra Volante stavano raccogliendo il racconto della donna, quando lei ha ricevuto una telefonata da parte del suo ex che le ha chiesto di incontrarsi vicino ad una fermata GTT di corso Agnelli. L’appuntamento è stato fissato ma al posto della donna si sono presentati gli agenti, che hanno fermato l’aggressore. L’uomo era in stato di ebrezza e le successive verifiche del tasso alcolemico hanno svelato valori pari a 1,49. Ulteriori controlli hanno permesso di scoprire che il 59enne era alla guida dell’auto ma aveva la patente sospesa. L’uomo è stato arrestato per atti persecutori e sanzionato per la guida con patente sospesa e per il possesso di sostanza stupefacente.