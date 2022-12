Aggredisce un disabile per derubarlo: arrestato un pregiudicato che era diventato un vero "strozzino" per un suo concittadino preso di mira

In Molise un pregiudicato aggredisce un disabile per derubarlo: arrestato.

Un uomo residente in provincia di Campobasso è finito in carcere per quel reato. Lo spiega bene una nota ufficiale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. Secondo quel comunicato “nel pomeriggio dell’12 dicembre u.s., la Compagnia Carabinieri di Campobasso ha eseguito un’ordinanza cautelare – disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura – applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti di un soggetto”.

Il fermato è residente nella provincia di Campobasso e secondo la nota è stato “già sottoposto a procedimento penale per reati della stessa indole e da poco ritornato in libertà”. Cosa si contesta all’uomo? Estorsione aggravata, violazione di domicilio, violenza privata e lesioni. Tutto era partito con la denuncia della vittima, un ragazzo residente nello stesso paese dell’indagato e “portatore di disabilità intellettiva, il quale si è rivolto alle Forze dell’Ordine a seguito del rincalzare delle angherie e delle prepotenze da parte di colui che oramai era diventato il suo strozzino”.

Schiaffi e strattoni per avere denaro

Dopo quella denuncia i carabinieri avevano indagato ed individuato “le condotte poste in essere dall’arrestato e di constatare come le richieste di denaro si accompagnassero non solo a minacce di morte, ma anche ad aggressioni fisiche mediante schiaffi, percosse e strattonamenti”. L’uomo è stato arrestato e la vittima è dovuta ricorrere a cure sanitarie.