Aggredita a martellate dal marito: è gravissima

È successo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo: una donna è stata accompagnata in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stata colpita alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un martello.

Aggredita dal marito durante una lite

Stando alle prime indiscrezioni sulla vicenda, a prendere a martellate la donna sarebbe stato il marito nel mezzo di una lite. Non è chiaro chi abbia lanciato l’allarme: tuttavia, sembra che al momento dei soccorsi la donna fosse ancora cosciente, nonostante riportasse una profonda ferita alla testa. Riconosciuta l’entità del danno, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso: la donna è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, al policlinico senese di Santa Maria alle Scotte, dove le è stato diagnostico un trauma cranico ed è attualmente ricoverata.

Trovato il marito in stato confusionale

Dopo l’allarme, sono intervenute sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno disposto lo stato di fermo per il marito 50enne trovato in stato confusionale: accusato di aver colpito la donna, sembra che tra i due ci fossero delle tensioni pregresse, culminate in un atto tanto brutale. La moglie negli ultimi tempi avrebbe più volte manifestato la volontà di separarsi, una volontà non accettata dall’uomo, disposto evidentemente a tutto pur di metterla a tacere.