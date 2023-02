Aggredita e uccisa da un cane nel giardino di casa: morta a 4 anni

Orrore nel Regno Unito, dove una bambina è stata aggredita e uccisa da un cane nel giardino di casa ed è morta a soli 4 anni.

La piccola Alice Stones è stata massacrata a Milton Keynes in circostanze da chiarire su cui sta indagando la polizia. Da quanto si apprende gli agenti hanno ricevuto una chiamata nel pomeriggio avanzato di martedì 31 gennaio: un cane aveva azzannato Alice nel giardino sul retro di una casa a Broadlands, nella zona di Netherfield.

Aggredita e uccisa da un cane nel giardino

I media britannici spiegano che l’animale è stato abbattuto e il dato è stato confermato dalla polizia della Thames Valley.

Il soprintendente Matt Bullivant ha spiegato al Mirror: “La famiglia della bambina è assistita da ufficiali appositamente addestrati. Non sono stati effettuati arresti. Questo è un incidente assolutamente tragico, crediamo che una bambina sia stata uccisa dopo essere stata aggredita da un cane”.

“Indagine agli esordi, nessuna speculazione”

Poi l’ufficiale di polizia ha aggiunto: “Chiaramente, siamo nelle primissime fasi di un’indagine, e sarebbe sbagliato e inutile speculare sulle circostanze esatte di questo incidente in questo momento”.

E ancora: “Vorrei rassicurare tutti sul fatto che non c’è motivo di credere che ci sia un pericolo per nessun in questo momento“. Poi la chiosa dell’investigatore: “Chiunque sia preoccupato può sentirsi libero di rivolgersi ai nostri ufficiali e porre le proprie domande, ma esorto le persone a non speculare sulle circostanze, specialmente sulle piattaforme dei social media”.