Aggredito fotoreporter a Gerusalemme Est, sospesi agenti israeliani

Roma, 15 dic. (askanews) – Agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati filmati durante una violenta aggressione al fotoreporter Mustafa Haruf a Gerusalemme Est. Il video è stato condiviso su X da Nir Hasson, giornalista di Haaretz, che sostiene di conoscere molto bene Haruf.

Secondo lui, è stato attaccato senza motivo mentre lasciava un evento di preghiera, come richiesto dalla polizia. È stato minacciato con armi da fuoco e brutalmente picchiato, poi è stato portato in ospedale per essere curato per ferite alla testa e al viso.

Il capo della polizia di frontiera, Brik Yitzhak, ha ordinato la sospensione dei due agenti, affermando che “a prima vista, sembra che l’incidente non corrisponda ai valori della polizia di frontiera” e ha trasmesso i dettagli del caso al dipartimento di indagini interne della polizia.