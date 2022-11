Aggredito mentre accompagna la figlia a scuola: denunciato un uomo

Aggressione a Villanovafranca: la vittima è ricoverata all'ospedale Botzu per trauma policonsutivo

Nel piccolo comune sardo di Villanovafranca è avvenuta l’aggressione ai danni di un uomo di 47anni, invalido civile, mentre accompagnava la figlioletta a scuola.

Le dinamiche e il movente sono ancora da chiarire ma l’uomo è stato preso a calci e pugni in via Frassati da un 44enne del paese. Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 e le forze dell’ordine.

Le dinamiche dell’aggressione a Villanovafranca

Lascia sgomenti l’aggressione ai danni di un uomo invalido mentre accompagna la figlia a scuola. L’episodio si è consumato in pochi minuti a Villanovafranca, dove un uomo si è scagliato contro la vittima e lo ha brutalmente preso a pugni e calci.

Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine, sul primo pendono precedenti denunce a carico, mentre il secondo è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.

Codice rosso per la vittima

In seguito all’avvenuta aggressione sono soccorsi sul posto i paramedici del 118, che hanno immediatamente trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale Botzu di Cagliari. L’uomo ha riportato un trauma policontusivo ma è fuori pericolo. Sullo stesso è stata assegnata una prognosi di 30 giorni.

Ancora da chiarire il movente dell’aggressione a Villanovafranca

Quale sia il movente è ancora da chiarire e i militari hanno prontamente avviato le indagini per accertare cosa abbia spinto l’uomo a compiere l’aggressione. Nessuna notizia certa, dunque, circa il motivo del brutale gesto compiuto in via Frassati.