Aggressione a bordo di un volo della Jet2: 70enne schiaffeggia steward per un gin tonic

Un'aggressione si è consumata a bordo di un volo della Jet2, nello specifico una donna di 70 anni ha schiaffeggiato uno steward per via di un gin tonic.

Una donna di 70 anni, passeggera di un aereo della compagnia Jet2, ha preso a sberle un assitente di volo, il motivo? Lo steward ha privato l’anziana del suo gin tonic. Ecco tutti i dettagli su questa vicenda.

Steward toglie il gin tonic ad una passeggera del volo e l’anziana lo schiaffeggia: tutti i dettagli

È davvero una curiosa vicenda quella che si è consumata nella giornata di giovedì 25 agosto 2022, a bordo del volo LS819 della compagnia aerea Jet2.

Nello specifico, una donna di 70 anni, passeggera del volo, ha aggredito un assistente di volo, dopo che le è stato portato via il suo gin tonic.

Assistente di volo aggredito da una passeggera settantenne: la dinamica dell’episodio

Stando a quanto si apprende dalle indiscrezioni diffuse in merito alla vicenda, che è diventata virale grazie ad un video pubblicato su Tiktok, la settantenne avrebbe richiesto al personale della Jet2 dello champagne a titolo gratuito, che naturalmente le è stato negato, lo staff per per placare l’ira della donna le ha gentilmente offerto un gin tonic.

Tuttavia, neanche il gin tonic è servito a placare l’ira funesta della settantenne, che anzi si è arrabbiata ancor di più, è per questo motivo che l’assistente di volo ha deciso di toglierle il bicchiere offerto dalla compagnia.

A quel punto l’anziana è andata su tutte le furie e ha cominciato a schiaffeggiare violentemente l’assistente di volo.

Aggressione in un aereo della Jet2: pilota costretto ad effettuare l’atterraggio d’emergenza

L’episodio che si è consumato sul volo della Jet2, secondo quanto confermato dalla compagnia aerea, ha costretto il pilota ad effettuare un atterraggio d’emergenza in Germania.

Giunti a Monaco, lo staff della Jet2 ha richiesto l’intervento della Polizia, ben nove agenti si sono occupati di portare via la signora, che è stata arrestata.