Aggressione a colpi d'arma da fuoco fuori da locale in centro a Milano

Spari in centro a Milano: uomo ferito gravemente fuori da un locale

Chi: un uomo di circa 35 anni, ancora in prognosi riservata.

Cosa: colpi d’arma da fuoco sparati la notte scorsa, ferimento grave fuori da un locale pubblico.

Quando: tra le 02:15 e le 02:30 del 26 febbraio 2026.

Dove: corso Como, zona centrale di Milano.

Perché: motivo al momento non confermato; le autorità indagano su una possibile lite sfociata in sparatoria.

Fatto principale

FLASH: UOMO FERITO GRAVEMENTE. Sul posto confermiamo la presenza di pattuglie della Questura di Milano e dei Carabinieri. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda.

Dettagli immediati

AGGIORNAMENTO ORE 03:10 — Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia, due persone avrebbero discusso fuori dal locale dopo la chiusura. Improvvisamente uno dei due ha estratto un’arma e ha esploso diversi colpi. Testimoni oculari parlano di almeno tre spari.

Sul posto confermiamo il sequestro di alcuni bossoli e la chiusura temporanea del tratto di corso Como tra via Statuto e via Ponte Vetero. Il locale è stato posto sotto sigilli per rilievi tecnici.

Interventi e dichiarazioni ufficiali

AGGIORNAMENTO ORE 04:00 — «Stiamo procedendo con i rilievi scientifici e l’acquisizione di filmati di videosorveglianza», ha detto il commissario responsabile dell’indagine. «Al momento non possiamo escludere alcuna pista», ha aggiunto.

Il 118 ha confermato che il paziente è arrivato in codice rosso e che le sue condizioni sono stabili ma gravi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue generalità.

Timeline degli eventi

02:10 — Chiusura del locale e prime uscite dei clienti.

02:15-02:30 — Presunta lite tra due uomini all’esterno.

02:20 — Testimoni segnalano spari; chiamata al 112.

02:30 — Arrivo del 118 e trasporto del ferito al Niguarda.

03:00 — Arrivo delle volanti e dei Carabinieri, primo sopralluogo.

Contesto e background

Il tratto di corso Como è frequentato e coperto da telecamere pubbliche e private. Negli ultimi mesi la zona ha registrato alcuni episodi di violenza notturna, anche se non sempre con armi da fuoco. Le autorità cittadine hanno promesso un rafforzamento dei controlli nella movida.

Cosa succede ora

La Procura ha aperto un fascicolo. Gli investigatori stanno acquisendo immagini delle telecamere e prendendo le dichiarazioni dei presenti. Non sono ancora state eseguite misure cautelari.

Come contribuiscono i testimoni

Abbiamo raccolto dichiarazioni dirette di due avventori: «Abbiamo sentito due o tre scoppi, poi l’uomo a terra», dice un testimone. Un altro aggiunge: «Non ho visto chi ha sparato, c’era confusione». Le dichiarazioni sono in fase di verifica dagli agenti.

Invito alle autorità

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia video o informazioni a contattare la Questura. Sul posto confermiamo che gli agenti stanno raccogliendo segnalazioni e memorie video.

Parole chiave

Parole chiave principali usate nelle indagini: sparatoria, corso Como, ferito grave.

Nota del reporter: Seguiranno aggiornamenti non appena le autorità forniranno nuovi dettagli. Sul posto confermiamo la massima collaborazione con gli inquirenti.

AGGIORNAMENTO ORE 07:45 — Operazioni di polizia conclude temporaneamente i rilievi; traffico riaperto. Indagine prosegue.