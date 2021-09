Aggressione alla colf, la rabbia del figlio di Gigi D’Alessio: “A processo da 7 anni per un livido”

Claudio D'Alessio, figlio di Gigi D'Alessio, è intervenuto durante il processo a suo carico per la sua presunta aggressione alla colf.

Il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio D’Alessio, è imputato con l’accusa di aver aggredito la propria colf. Il 35enne si è detto stanco di dover aspettare i tempi della giustizia e ha minimizzato le proprie responsabilità riguardo alla vicenda, risalente ormai a 7 anni fa.

Gigi D’Alessio: il figlio e l’aggressione

Imputato con l’accusa di aver aggredito la sua domestica di origine ucraina, Claudio D’Alessio è intervenuto durante il processo a suo carico e ha dichiarato di non aver avuto mai modo di confrontarsi direttamente con la donna che lo ha accusato di aggressione: “Non ho alcun interesse a rinviare il processo perchè ogni volta che è fissata una udienza subisco diffamazioni che hanno ripercussioni sotto l’aspetto professionale.

Da 7 anni si sta facendo processo per un livido dietro ad un braccio”, ha affermato, e ancora: “Non ho interesse a rinviare l’udienza. Non ho mai avuto un confronto con la signora e lo vorrei avere. Non ne posso più”. I fatti risalgono a 7 anni fa e sarebbero avvenuti nell’appartamento al quartiere Parioli dove il 35enne abita con la sua famiglia.

L’emergenza Coronavirus e i rinvii dovuti alle mancate comparizioni di alcuni testimoni hanno fatto slittare la data del processo fino a ridosso della prescrizione e quindi Claudio D’Alessio è intervenuto in aula per tentare di schernirsi dalle accuse di averlo fatto apposta.

Il figlio del cantante ha anche dichiarato che questi continui rinvii del processo non farebbero altro che ledere la sua immagine.

Gigi D’Alessio: le accuse contro il figlio

La collaboratrice domestica del figlio di Gigi D’Alessio lo ha accusato di averla picchiata e addirittura ridotta in uno stato di semi schiavitù. Claudio D’Alessio ha sempre negato simili accuse ma ha ammesso di non aver regolarizzato la posizione della colf.

Dopo l’ultima udienza è attesa la sentenza in merito alla denuncia sporta dalla colf di Claudio D’Alessio contro di lui, ma al momento sulla questione tutto tace.

Gigi D’Alessio: chi è il figlio Claudio

Claudio D’Alessio è il figlio maggiore che Gigi D’Alessio ha avuto insieme all’ex moglie, Carmela Barbato. Padre di tre bambini, Claudio ha reso il cantante nonno da giovanissimo e oggi è più felice che mai accanto alla sua famiglia e alla sua fidanzata, Giusy Lo Conte.