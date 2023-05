Paura a Milano. Un giovane senzatetto di nazionalità egiziana è stato aggredito nella notte in una strada centrale del capoluogo lombardo: colpito con un fendente, tre uomini (con ogni probabilità italiani) lo hanno derubato del telefono cellulare.

Il clochard di zona Colonne

L’aggressione è avvenuta nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 maggio, poco prima delle 2:30, in via Cesare Correnti (zona Colonne). Stando ad alcune indiscrezioni, la giovane vittima sembra essere solita trascorrere lì, sempre nello stesso posto, le ore buie. È stato invece lo stesso diciottenne egiziano a raccontare alle autorità alcuni dettagli dell’aggressione: descritti come italiani, i tre uomini lo avrebbero prima minacciato e poi ferito con un fendente su un gluteo per portargli via un telefono cellulare di marca Huawei di scarso valore.

Scappati via senza lasciare tracce

Preso lo smartphone, gli aggressori sono scappati via riuscendo a far perdere le proprie tracce. Scattato l’allarme – non è chiaro al momento chi lo abbia lanciato – si sono precipitati sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato il diciottenne in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo perché fosse sottoposto ai controlli di rito e alle medicazioni necessarie. Si tratterebbe di una ferita di lieve entità.