Aggressione in Svezia, uomo armato di ascia e piede di porco ferisce una donna e due bambini

In Svezia un uomo si è reso protagonista di un'inspiegabile aggressione ai danni una 75enne e due bambini.

È accaduto stamattina, 18 ottobre 2021, a Lycksele, un paese in Svezia a 700km dalla capitale Stoccolma. Un uomo ha aggredito una donna di 75 anni e due bambini di età inferiore ai 10 anni.

Aggressione in Svezia: un uomo armato di piede di porco ferisce una donna e due bambini

Erano le 11, quando la polizia è dovuta intervenire per fermare un uomo di 50 anni, che armato di piede di porco, avrebbe ferito in maniera anche seria una 75enne e due bambini minori di 10 anni, di cui uno ferito alla testa. L’uomo è stato prontamente arrestato, così come le vittime dell’aggressione sono state prontamente traspostartate presso il Pronto Soccorso.

Aggressione in Svezia ad una donna e due bambini: le dinamiche dell’aggressione

Le cause e la dinamica non sono ancora note alla stampa nè alle forze dell’ordine. L’unica cosa che per ora è certa è l’appartenenza delle vittime e dell’aggressore allo stesso nucleo familiare.

Aggressione in Svezia ad una donna e due bambini: aggressione a pochi giorni dall’omicidio in Norvegia

Quello odierno, non è un caso isolato nei paesi scandinavi. Appena cinque giorni fa, infatti, un uomo di nazionalità danese ha ucciso in norvegia 5 persone utilizzando come arma arco e frecce.