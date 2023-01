Aggressione in un bar a Quartu Sant'Elena: 3 arresti

Una violenta lite tra giovani, in un bar a Quartu Sant'Elena, è sfociata in un aggressione con un coltello e bottiglie di vetro.

Tre di loro sono stati arrestati per un’aggressione con coltello e bottiglie di vetro, ai danni di un marocchino di 26 anni.

Aggressione in un bar a Quartu Sant’Elena: un ferito

Gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, nella serata di sabato, sono intervenuti per placare una rissa avvenuta in un locale in piazza Santa Maria a Quartu Sant’Elena.

Gli agenti hanno scoperto che si era consumata una violenta lite tra giovani e che uno di loro era stato colpito con un coltello e bottiglie di vetro. La vittima, un marocchino di 26 anni, è stato subito soccorso e trasportato all’Ospedale Brotzu di Cagliari. I sanitari gli hanno dato una prognosi di 40 giorni per ferite da arma da taglio al torace, addome e braccia.

Tre giovani sono stati arrestati

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte tra i presenti, gli agenti hanno scoperto che la vittima è stata aggredita da tre individui e colpito con un coltello, recuperato all’interno del locale.

Durante gli accertamenti, gli agenti sono riusciti ad individuare gli aggressori nelle loro abitazioni, rinvenendo gli indumenti personali con tracce ematiche della vittima. I tre sono stati arrestati per rissa e tentato omicidio in concorso.