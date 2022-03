Agguato a Bari, pregiudicato 23enne in gravissime condizioni

Direzione Distrettuale Antimafia e Carabinieri stanno indagando su un agguato notturno a Bari in cui è stato preso di mira un pregiudicato 23enne

Ci sarebbe l’ombra della malavita organizzata dietro un agguato teso nella serata del 19 marzo in viale delle Regioni a Bari contro pregiudicato 23enne che dopo una delicata operazione versa ancora in gravissime condizioni all’ospedale San Paolo. Secondo le prime risultanze di indagine qualcuno avrebbe sparato otto colpi di arma da fuoco da una vettura in corsa contro l’auto al cui interno si trovavano Nicola Cassano e la sua fidanzata 15enne, ferita anch’essa ma in maniera lieve alla caviglia.

Agguato a Bari, nel mirino pregiudicato 23enne

Cassano invece è stato raggiunto da diversi proiettili indirizzati contro il lato guidatore del veicolo, uno dei quali gli avrebbe perforato l’addome. La vittima è già censita in ambito giudiziario ed è considerata, secondo i media locali, vicina al clan Strisciuglio di Bari. Per questo motivo gli investigatori non escludono affatto che l’agguato possa essere maturato nell’ambito di una faida malavitosa associativa nel quartiere San Paolo.

Indagini coordinate dalla Dda del capoluogo

La riprova che la pista associativa fa polpa giudiziaria è data dal fatto che ad operare sulle indagini è il Sostituto Procuratore della Dda di Bari Bruna Manganelli.

Il 23enne avrebbe superato la notte ma è ancora in rianimazione, mentre la fidanzata, che è stata sentita dai carabinieri in ordine all’accaduto, ha riportato una ferita ad una caviglia ma in ospedale è tenuta solo in osservazione.