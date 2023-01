Agguato a Gioia Tauro, 50enne ucciso al distributore di benzina

Agguato a Gioia Tauro, in Calabria, durante la serata di venerdì 13 gennaio 2023.

La vittima si chiamava Massimo Lo Prete e aveva 50 anni: sembrerebbe una vera e propria esecuzione.

Agguato a Gioia Tauro: vittima uccisa a colpi di pistola

In base ad una prima ricostruzione di quanto avvenuto fatta dai Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro intervenuti immediatamente sul posto, emerge che Lo Prete si sarebbe recato al distributore per fare benzina a bordo della propria auto, una Fiat Panda, quando è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola.

Agguato a Gioia Tauro: indagano i Carabinieri

Le forze dell’ordine giunte sul luogo dell’agguato hanno rinvenuto il corpo della vittima all’interno della vettura ferma nei pressi della pompa di benzina. Massimo Lo Prete, che gestiva un’attività di autonoleggio, era un uomo già noto ai Carabinieri di Gioia Tauro a causa di alcuni reati legati agli stupefacenti e potrebbe essere stato un uomo vicino alla “cosca Mole”.

Agguato a Gioia Tauro: si cercano le immagini di videosorveglianza

I Carabinieri hanno già avviato le indagini per cercare di risalire al più presto ai responsabili dell’omicidio e per questa ragione stanno cercando di recuperare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e anche all’interno del distributore, strumenti utili per far luce sulla vicenda.

