Agguato in Calabria, donna uccisa a colpi di fucile a Cassano Jonio

Catanzaro , 03 mag. – (Adnkronos) – Una donna di 49 anni, Antonella Lopardo, è stata uccisa a colpi di fucile nella tarda serata di ieri nella frazione Cicchitonno di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, il killer avrebbe bussato alla porta di casa, dove la donna abitava col marito, e quando la donna ha aperto la porta è stata raggiunta da diversi colpi di fucile al petto e al volto sparati dal sicario che è poi fuggito in macchina, mentre il marito della donna è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’ipotesi è che l’obiettivo dell’agguato fosse il marito, Salvatore Maritato, noto alle forze dell’ordine per essere rimasto coinvolto in passato in vari procedimenti giudiziari. Gli inquirenti non escludono, dunque, la matrice ‘ndranghetistica dell’omicidio.